شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة دراسة برنامج الحكومة توصى بالاستفادة من البنية التحتية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

أوصت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بعدد من توصيات بشان محور بناء اقتصاد تنافسي وتطوير قطاع السياحة، وذلك بعد دراسة ما جاء فى برنامج الحكومة.



فيما يتعلق بتطوير قطاع السياحة أوصت اللجنة:

1- تعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة؛ مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة.



2- الاهتمام بالسياحة الدينية فى مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحياً ، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.

فيما يتعلق بشئون التموين أوصت اللجنة:

1- سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً.

2- التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطاوتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.