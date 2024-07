شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أمريكية: الديمقراطيون يخشون "فوضوية" الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

محادثات حلف الكواليس

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إنه لا أحد يعرف تمامًا كيف ستكون عملية اختيار مرشح جديد في الحزب الديمقراطي الأمريكي، مشيرة إلى أن حتى من كانوا يدعون إلى تنحي الرئيس جو بايدن من الديمقراطيين كانوا يتخوفون إلى أن ما سيأتي بعد ذلك قد يكون أكثر فوضوية.وقبل دقائق من تنحى الرئيس الأمريكي جو بايدن من انتخابات الرئاسة في شهر نوفمبر المقبل، قالت الشبكة إن أحدًا لا يعرف كيف ستسير الأومر في الحزب الديمقراطي، لكن العديد من الديمقراطيين يقولون إن أي عملية من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تنتهي بسرعة مع نائب الرئيس كامالا هاريس كمرشح. وأشارت سي إن إن إلى أن المحادثات غير الرسمية بشأن كيفية سير المعركة لاستبدال بايدن كانت مستمرة منذ أسابيع خلف الكواليس، لكن عدم اليقين بشأن العملية كان غير واضح للغاية، ما دفع العديد من الديمقراطيين - حتى أولئك الذين لديهم مخاوف جدية بشأن بايدن - إلى التوقف عن الدعوة إلى عدم ترشيح الرئيس، بالنظر إلى أن ما سيأتي بعد ذلك قد يكون أكثر فوضوية.وتابعت: رفض العديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين دعوا إلى رحيل بايدن يوم الجمعة، عما إذا كانوا مستعدين للقول إنهم يريدون أن يكون هاريس هي المرشحة.