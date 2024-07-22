الجيش: العثور على 3 مواطنين بعدما فُقدوا في منطقة القرنة السوداء

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 21/7/2024، ونتيجة عملية بحث مكثّفة، تمكّنت وحدات من الجيش تؤازرها مديرية المخابرات وتدعمها القوات الجوية من العثور على 3 مواطنين بعدما فُقدوا في منطقة القرنة السوداء، مع الإشارة إلى أنّهم في حالة جيدة".

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