بيل وهيلاري كلينتون أشادا ببايدن: الآن الوقت المناسب لدعم هاريس والقتال بكل ما لدينا لانتخابها

لفت الرّئيس الأميركي الأسبق ​بيل كلينتون​ ووزيرة الخارجيّة السّابقة ​هيلاري كلينتون​، إلى أنّ "الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ توّج مسيرة الخدمة الاستثنائيّة، بالرّئاسة الّتي أخرجت أميركا من جائحة غير مسبوقة، خلقت الملايين من فرص العمل الجديدة، أعادت بناء الاقتصاد المنهك، عزّزت ديمقراطيّتنا، واستعادت مكانتنا في العالم"، معتبريَن أنّ "بكلّ المقاييس، فقد عزّز مهمّة مؤسّسينا لبناء اتحاد أكثر كمالًا، وهدفه المعلن متمثّل في استعادة روح أمّتنا".

وأشار كلينتون وزوجته في بيان مشترك، إلى "أنّنا ننضمّ إلى ملايين الأميركيّين في شكر بايدن على كلّ ما أنجزه، والدّفاع عن أميركا مرارًا وتكرارًا"، معلنَين أنّه "يشرّفنا أن ننضمّ إلى الرّئيس في تأييد نائبة الرّئيس ​كامالا هاريس​، وسنفعل كلّ ما في وسعنا لدعمها". وشدّدا على "أنّنا مررنا بالعديد من التقلّبات، ولكن لا شيء جعلنا أكثر قلقًا على بلادنا من التّهديد الّذي تشكّله ولاية ثانية للرّئيس الأميركي السّابق ​دونالد ترامب​. لقد وعد بأن يصبح دكتاتورًا منذ اليوم الأوّل، والحكم الأخير الّذي أصدرته محكمته العليا الذّليلة لن يؤدّي إلّا إلى تشجيعه على المزيد من تمزيق الدستور".

وركّزا على أنّ "الآن هو الوقت المناسب لدعم كامالا هاريس، والقتال بكلّ ما لدينا لانتخابها. ومستقبل أميركا يعتمد على ذلك".