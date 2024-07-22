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بـ 10 طائرات.. 370 رجل إطفاء يكافحون حريقًا بالقرب من لشبونة

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د ب أ - لشبونة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الموقع الإلكتروني لهيئة الحماية المدنية البرتغالية، أن رجال إطفاء وطائرات برتغالية يكافحون حريق غابات بالقرب من كاسكايس، في منطقة لشبونة الكبرى.
ويشارك في مكافحة الحريق أكثر من 370 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى 10 طائرات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

رياح قوية تدفع إلى الحرائق

وقال رئيس بلدية كاسكايس، كارلوس كاريراس، إنه لا توجد منازل معرضة لخطر التعرض للحريق الذي تدفعه رياح قوية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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