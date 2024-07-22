شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 طائرات.. 370 رجل إطفاء يكافحون حريقًا بالقرب من لشبونة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الموقع الإلكتروني لهيئة الحماية المدنية البرتغالية، أن رجال إطفاء وطائرات برتغالية يكافحون حريق غابات بالقرب من كاسكايس، في منطقة لشبونة الكبرى.
ويشارك في مكافحة الحريق أكثر من 370 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى 10 طائرات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويشارك في مكافحة الحريق أكثر من 370 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى 10 طائرات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
حريق كبير في عدد من المحال التجارية .. وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء حريق بحي الموسكي#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) July 20, 2024
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