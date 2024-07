شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 طائرات.. 370 رجل إطفاء يكافحون حريقًا بالقرب من لشبونة والان نبدء بالتفاصيل

حريق كبير في عدد من المحال التجارية .. وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء حريق بحي الموسكي#اليوم

للتفاصيل | https://t.co/RJci6DJLjN pic.twitter.com/xzj7H2YtBq — صحيفة اليوم (@alyaum) July 20, 2024

رياح قوية تدفع إلى الحرائق

الدمام - شريف احمد - أعلن الموقع الإلكتروني لهيئة الحماية المدنية البرتغالية، أن رجال إطفاء وطائرات برتغالية يكافحون حريق غابات بالقرب من كاسكايس، في منطقة لشبونة الكبرى.ويشارك في مكافحة الحريق أكثر من 370 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى 10 طائرات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال رئيس بلدية كاسكايس، كارلوس كاريراس، إنه لا توجد منازل معرضة لخطر التعرض للحريق الذي تدفعه رياح قوية.