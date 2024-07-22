تكثيف جهود البحث عن مفقودي حادث انهيار جسر شمال غربي الصين

ياسر رشاد - القاهرة - تكثف السلطات الصينية الجهود المبذولة من أجل العثور على الأشخاص المفقودين في حادث انهيار جسر بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

وذكر تليفزيون "سي جي تي إن" الصيني اليوم الإثنين أنه تم الدفع بأكثر من 1600 من أفراد الإغاثة والاستعانة بمعدات ثقيلة بالإضافة إلى 63 زورقا و6 كلاب بوليسية، للبحث عن المفقودين البالغ عددهم 28 شخصا على الأقل.

وتشير التقارير الأولية إلى سقوط 17 سيارة و8 شاحنات في النهر عقب انهيار الجسر بسبب الأمطار الغزيرة، فيما انتشلت السلطات 15 جثة حتى الآن .

وقد وجه الرئيس الصيني، شي جين بينج، بتكثيف عمليات الإنقاذ بعد انهيار الجسر يوم الجمعة الماضي، وطالب الحكومات المحلية بتحمل مسئولية تعزيز المراقبة وإطلاق الإنذار المبكر .

ويبدأ موسم الفيضانات في الصين من أواخر شهر يوليو وحتى مطلع شهر أغسطس، وتؤدي الأمطار الغزيرة والأعاصير إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يشكل تهديدا كبيرا على المجتمعات الواقعة على ضفاف الأنهار وبالقرب من البحيرات والخطوط الساحلية .