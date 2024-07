فيديو| تتفوق على بايدن في هفواتها.. كامالا هاريس تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في الساعات القليلة الماضية، تصدرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي وتأييد ترشحها.

ولا تختلف هاريس كثيرًا عن بايدن، فقد ارتكبت خلال ولايتها كنائبة للرئيس عددًا من الهفوات، وتكرار التصريحات، فضلًا عن الضحك بلا سبب في أحيان كثيرة.

ويرى المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور أنه لا يمكن التمييز بين هاريس وبايدن، إذ قال عن هاريس: "لا نعرف ما الذي تمثله. وفقا لها، فهي تمثل كل ما يمثله الرئيس بايدن".

وأعاد نشطاء عبر منصة "إكس" تسليط الضوء على ما نشر لها من فيديوهات وما صدر عنها من مقولات نستعرض فيما يلي بعضها:

قام أحد النشطاء بمونتاج مقطع فيديو مدته نحو 4 دقائق، جمع فيه تصريحا كررته هاريس مرات عدة وفي مناسبات مختلفة، تقول فيه: "what can be unburdened by what has been، أي ما يمكن أن يخفف من أعباء ما كان"، وقد سخر عدد كبير من النشطاء من هذا التصريح باعتبار أنه لا يحمل أي معنى.

وكتب أحدهم: "هذه الجملة لا تعني شيئا.. هاريس هي ملكة "التفاهة". المرأة حمقاء وثرثارة".

وسخر آخر بالقول: "نتطلع إلى سماع هذا الاقتباس كل يوم خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

ونشر آخرون مقاطع مصورة لـ"نوبات ضحك" هاريس المتواصلة، بالإضافة إلى تصاريحها التي تتحدث فيها دون أن يكون لكلامها أي معنى واضح أو مفهوم.

كما نشر أحدهم مقطع فيديو لهاريس وهي ترقص أمام مجموعة من الأطفال الذين يبدو أنهم يؤدون رقصة تم التدرب عليها مسبقا، وكتب آخر معلقا: "إنها غريبة جدا".

وفي مارس الفائت وخلال زيارة قامت بها إلى بورتوريكو انتشر مقطع فيديو لهاريس وهي تصفق على أغنية احتجاجية وهي تبتسم ووجهها مفع بالسعادة، ظنا منها أنهم يرحبون بها، لكنها توقفت عن التصفيق حينما ترجم مساعدوها لها معاني الأغنية.

وبينما تحاول هاريس في تصريحات عديدة استمالة gen z أو الجيل زد (جيل يتكون من مواليد منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية من القرن الـ21)، حيث أعربت مرات متعددة أنها تحبهم، ذكرها آخرون بتصريح سابق لها وصفتهم فيه بأنهم "أغبياء".

يشار إلى أن عددا من الفيديوهات التي نشرها النشطاء لهفوات وأخطاء هاريس، أو حتى فيديوهات ساخرة منها توقف فجأة عن العمل، ويظهر بدلا من الفيديو عبارة media cannot be played.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد رسميا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر. ودعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ويأتي إعلان بايدن بعد حملة ضغوط دامت لأسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن.