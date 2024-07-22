أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "إلحاقًا بالبيان الصّادر بتاريخ 12/6/2023 حول تنفيذ تمارين تدريبيّة في منطقة التّدريب العسكريّة في القرنة السوداء، ستواصل وحدات من الجيش، اعتبارًا من 23/7/2024 ولغاية 31/12/2024، ما بين السّاعة 5:00 من كلّ يوم وحتّى الانتهاء، تنفيذ تمارين ومناورات تدريبيّة بالذّخيرة الحيّة في المنطقة نفسها".
وحذّرت المواطنين من "الاقتراب من منطقة التّدريب العسكريّة في الزّمان والمكان المذكورَين أعلاه، حفاظًا على سلامتهم، وتفاديًا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: سنواصل تنفيذ تمارين تدريبية بمنطقة التدريب العسكرية بالقرنة السوداء ونحذّر من الاقتراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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