شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة بمجلس أمناء كتلة الحوار تشكر الدولة المصرية على تبنيها لمخرجات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نرمين ميشيل، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، أن قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين، بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن انعقاد جلسات مناقشه تعديل قانون الإجراءات الجنائية يؤكد اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى الكبير بالملفات التى يطرحها الحوار.

وأشارت عضو مجلس أمناء كتلة الحوار إلى أن قرار الإفراج عن المحبوسين يؤكد دعم الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان بقوة، وذلك بعد حرصها على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.

وتتقدم نرمين ميشيل بالشكر والتقدير للدولة المصرية على تبنيها لمخرجات الحوار الوطنى فى مختلف الملفات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، متابعة: "فنحن نعمل جميعا من أجل وطنا العظيم عن طريق وضع آراء وأفكار وحلول للعديد من الملفات والمشاكل التى تمت مناقشتها ووضعها على رأس أجندته وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".