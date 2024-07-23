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«بلومبرج»: أوروبا تخشى عودة ترامب وتعلق الآمال على كامالا هاريس

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن أوروبا تعيش حالة جدل مع احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتعلق الآمال على كامالا هاريس ونظرتها المعلنة للسياسات الخارجية والأمن.

ووفقا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومات الأوروبية "تتطلع بهدوء إلى تنمية العلاقات مع الجمهوريين الأمريكيين من أجل ضمان أن يكون لهم موطئ قدم واتصال مع البيت الأبيض في "عهد دونالد ترامب".

وأشارت الوكالة إلى أن رؤية كامالا هاريس للسياسة الخارجية والأمن الخاصة بالولايات المتحدة هي ما تجده العديد من الدول الأوروبية "جذابة".

ولفتت إلى نقاشات هاريس في أوقات سابقة عن أهمية انخراط الولايات المتحدة في الشؤون العالمية، وقارنت ذلك مع ما وصفته "انعزالية" ترامب بهذا الشأن.

وأضافت الوكالة أن هناك ميزة إضافية أخرى تجدها أوروبا لصالحها وتتمثل في مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي، فيليب جوردون، الذي يتمتع بفهم عميق لأوروبا واحتياجاتها الأمنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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