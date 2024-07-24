شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الحاضر وبناة المستقبل.. إدارة الحوار الوطنى تحيي شباب الأمانة الفنية على جهودها والان مع تفاصيل الخبر

وجهت إدارة الحوار الوطنى تحية إعزاز وتقدير لأعضاء وشباب الأمانة الفنية للحوار الوطني، بعد ختام يوم مليء بالنقاشات البناءة والحضور الفعّال ضمن الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، مضيفة أن الشباب هم عماد الحاضر، وبناة المستقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى لقطات من جهد أعضاء وشباب الأمانة الفنية للحوار الوطنى خلال التجهيز للجلسات، موضحة :"هؤلاء الشباب القائمين بالعمل خلف الكواليس في تنظيم اليوم والإعداد الفني وتجهيز الدعوات للسادة الحضور، تحت قيادة مجلس أمناء الحوار الوطني، للعمل سويًا للخروج بالمشهد اللائق والمشرف لجلسات الحوار الوطني."

نظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



‎تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.



‎وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.



إحدى عضويات الأمانة الفنية للحوار الوطنى



أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطنى



أعضاء الأمانة الفنية



الأمانة الفنية للحوار الوطنى



الدكتور على الدين هلال وإحدى عضويات الأمانة الفنية



تجهيز أعضاء الأمانة الفنية للحوار



جانب من التجهيز لجلسة الحبس الاحتياطى



جهود الأمانة الفنية



خلال التجهيز لجلسات الحوار



شباب الأمانة الفنية



نشاط أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطنى



نشاط مكثف لشباب الأمانة الفنية للحوار الوطنى



