شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرد على هجوم هاريس.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب سجل نائب الرئيس كامالا هاريس، بشأن الهجرة والجريمة في اتصال مع الصحفيين سعى خلاله إلى إلقاء اللوم على هاريس في العبور غير القانوني على الحدود في عهد إدارة بايدن.

كانت هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها ترامب إلى مثل هذا الاتصال مع الصحفيين خلال الحملة الانتخابية، وعادةً ما يعمل كبار المسؤولين في حملة ترامب على إحاطة الصحفيين والإجابة عن الأسئلة نيابة عنه. جرائم المهاجرين وحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، فقد انتقد ترامب، الذي جعل الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود حجر الزاوية في حملته لعام 2024، هاريس التي زارت الحدود مرة واحدة فقط كنائب للرئيس، وسعى إلى ربط هاريس بالجرائم التي ارتكبها مهاجرون غير شرعيين في الولايات المتحدة، وادعى أن هاريس قد عُينت "قيصرًا للحدود" من قبل بايدن.

كان الرئيس باين كلّف هاريس بالنظر في الأسباب الجذرية للهجرة في دول أمريكا الوسطى، بما في ذلك نقص الفرص الاقتصادية والعنف المتعلق بالمخدرات.

وقال ترامب، الذي أمضى الأشهر التسعة عشر الماضية في مهاجمة بايدن بسبب الحدود: "نتيجة لسياساتها المتطرفة والخطيرة بشأن الهجرة، يجري الآن أكبر غزو في التاريخ على حدودنا الجنوبية، والأمر يزداد سوءًا وليس أفضل". تغييرات قوانين الهجرة وأشار ترامب إلى تعليقات هاريس عندما كانت عضوًا في مجلس الشيوخ، زاعمًا أنها دعت إلى تغييرات في قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، رغم أنها لم تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك، حسبما قال.

كما اتهم ترامب هاريس بأنها "ضعيفة في مواجهة الجريمة"، بصفتها مدعية عامة في سان فرانسيسكو.