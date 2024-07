شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| بايدن: انسحبت من السباق الرئاسي للدفاع عن الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

خفض التكاليف للعائلات

الحرب في غزة

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه انسحب من السباق الرئاسي للدفاع عن الديمقراطية، فهي أهم من أي منصب، وتعهد بأن يهتم خلال الفترة المقبلة بتقليل تكلفة المعيشة على الأسر الأمريكية.وقال في خطابه اليوم الخميس، للأمريكيين بشأن انسحابه من الانتخابات، إنه قرر نقل الشعلة إلى جيل جديد، مشيرًا إلى أن هذة هي أفضل طريقة لتوحيد البلاد.وتابع بايدن: "على مدى الأشهر الستة المقبلة سأركز على القيام بعملي كرئيس، وسأستمر في خفض التكاليف للعائلات التي تعمل بجد وتنمية اقتصادنا، وسأواصل الدفاع عن حرياتنا الشخصية وحقوقنا المدنية، من حق التصويت إلى حق الاختيار". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشار إلى أنه لا مكان في أمريكا للعنف السياسي، مضيفاً: "واجهنا أكبر هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، ومع ذلك فإن مستويات الجريمة العنيفة أصبحت منخفضة، والحدود أصبحت أكثر أمنًا".وعن ملف الشرق الأوسط وحرب غزة، قال الرئيس الأمريكي: "سنعمل على ضمان الأمن في الشرق الأوسط، وسنعمل على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".وأضاف: "كما سنحافظ على تعزيز قوة حلف شمال الأطلسي الناتو، ومواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".