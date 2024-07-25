شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| بايدن: انسحبت من السباق الرئاسي للدفاع عن الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه انسحب من السباق الرئاسي للدفاع عن الديمقراطية، فهي أهم من أي منصب، وتعهد بأن يهتم خلال الفترة المقبلة بتقليل تكلفة المعيشة على الأسر الأمريكية.
وقال في خطابه اليوم الخميس، للأمريكيين بشأن انسحابه من الانتخابات، إنه قرر نقل الشعلة إلى جيل جديد، مشيرًا إلى أن هذة هي أفضل طريقة لتوحيد البلاد.
وأشار إلى أنه لا مكان في أمريكا للعنف السياسي، مضيفاً: "واجهنا أكبر هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، ومع ذلك فإن مستويات الجريمة العنيفة أصبحت منخفضة، والحدود أصبحت أكثر أمنًا".
وأضاف: "كما سنحافظ على تعزيز قوة حلف شمال الأطلسي الناتو، ومواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقال في خطابه اليوم الخميس، للأمريكيين بشأن انسحابه من الانتخابات، إنه قرر نقل الشعلة إلى جيل جديد، مشيرًا إلى أن هذة هي أفضل طريقة لتوحيد البلاد.
خفض التكاليف للعائلاتوتابع بايدن: "على مدى الأشهر الستة المقبلة سأركز على القيام بعملي كرئيس، وسأستمر في خفض التكاليف للعائلات التي تعمل بجد وتنمية اقتصادنا، وسأواصل الدفاع عن حرياتنا الشخصية وحقوقنا المدنية، من حق التصويت إلى حق الاختيار". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
في خطاب من #البيت_الأبيض.. #بايدن يشرح قرار الانسحاب من السباق الانتخابي#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) July 24, 2024
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وأشار إلى أنه لا مكان في أمريكا للعنف السياسي، مضيفاً: "واجهنا أكبر هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، ومع ذلك فإن مستويات الجريمة العنيفة أصبحت منخفضة، والحدود أصبحت أكثر أمنًا".
الحرب في غزةوعن ملف الشرق الأوسط وحرب غزة، قال الرئيس الأمريكي: "سنعمل على ضمان الأمن في الشرق الأوسط، وسنعمل على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".
وأضاف: "كما سنحافظ على تعزيز قوة حلف شمال الأطلسي الناتو، ومواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".