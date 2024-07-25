بري عرض التطورات مع بوحبيب وبحث شؤونًا تشريعية مع سليمان والتقى زينة عكر

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية. وتابع بري الأوضاع العامة والمستجدات وشؤونًا تشريعية خلال استقباله النائب محمد سليمان. وبعد الظهر التقى رئيس المجلس نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر.

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