شهيد وجريحان بالغارة الإسرائيلية على بلدة رب ثلاثين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن سقوط شهيد، وجرح شخصين بالغارة الإسرائيلية على بلدة رب ثلاثين في وقت سابق من اليوم.

في وقت سابق، أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، عن تعرُّض الأطراف الشّماليّة لبلدة ميس الجبل لقصف مدفعي فوسفوري، وتعرُّض منطقة النقعة عند أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي إسرائيلي، ممّا أدّى إلى اندلاع حرائق في المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء على إخمادها. وذكر أنّ الطّيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا محيط جبانة بلدة رب ثلاثين.

بدوره، أشار مراسل "النشرة" في حاصبيا، إلى أنّ "مسيّرة إسرائيليّة أغارت منذ بعض الوقت على مرتفعات كفرشوبا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، ما أسفر عن تضرّر عدد من المنازل المجاورة لمكان القصف".