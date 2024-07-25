شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في إثيوبيا إلى 500 قتيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حصيلة انزلاق التربة الذي وقع الاثنين الماضي في منطقة يصعب الوصول إليها جنوب إثيوبيا، ارتفاعًا إلى 257 قتيلاً.

وقد تصل إلى 500 قتيل، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليوم الخميس. انزلاق التربة في إثيوبيا وذكرت أن عمليات الإغاثة، ما زالت جارية ويحفر السكان بأياديهم العارية أو بالمعاول لعدم توافر خيارات أخرى".

ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى 500 قتيل، استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها السلطات المحلية".

