ندى بستاني: قرار ديوان المحاسبة تجديد عقد منتهي من دون مناقصة لمصلحة شركة MEP لتشغيل معملي الذوق والجية فضيحة مشهودة

اشارت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى بستاني في تصريح لها، الى ان "قرار ديوان المحاسبة تجديد عقد منتهي من دون مناقصة لمصلحة شركة "MEP" لتشغيل معملي الذوق والجية فضيحة مشهودة، وتترك علامة استفهام كبيرة عن جدية عمل الهيئات الرقابية ومدى تأثّرها بعوامل مصلحية".

ولفتت البستاني الى ان "الفضيحة تزيد حين يتغافل الديوان عن محاسبة الشركة ذاتها على ملايين الدولارات التي دفعت في السنوات السابقة من دون تشغيل او صيانة لهذه المعامل. وبالمناسبة، هذا القرار يكرّس أمر واقع قد يُستغلّ لتجديد كثير من العقود بالدولة من دون مناقصات ويضرب مبدأ أساسي من قانون الشراء العام".

واردفت "يبقى أخيرا ان نسمع رأي الصحفيين الاستقصائيين رياض قبيسي وهادي الأمين في هذه الفضيحة، إلا اذا اهتمامهم بمكافحة الفساد يتوقف على أبواب الـboss".