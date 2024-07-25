اشارت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى بستاني في تصريح لها، الى ان "قرار ديوان المحاسبة تجديد عقد منتهي من دون مناقصة لمصلحة شركة "MEP" لتشغيل معملي الذوق والجية فضيحة مشهودة، وتترك علامة استفهام كبيرة عن جدية عمل الهيئات الرقابية ومدى تأثّرها بعوامل مصلحية".
ولفتت البستاني الى ان "الفضيحة تزيد حين يتغافل الديوان عن محاسبة الشركة ذاتها على ملايين الدولارات التي دفعت في السنوات السابقة من دون تشغيل او صيانة لهذه المعامل. وبالمناسبة، هذا القرار يكرّس أمر واقع قد يُستغلّ لتجديد كثير من العقود بالدولة من دون مناقصات ويضرب مبدأ أساسي من قانون الشراء العام".
واردفت "يبقى أخيرا ان نسمع رأي الصحفيين الاستقصائيين رياض قبيسي وهادي الأمين في هذه الفضيحة، إلا اذا اهتمامهم بمكافحة الفساد يتوقف على أبواب الـboss".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بستاني: قرار ديوان المحاسبة تجديد عقد منتهي من دون مناقصة لمصلحة شركة MEP لتشغيل معملي الذوق والجية فضيحة مشهودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.