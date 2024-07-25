حذّرت بريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن مجموعة مدعومة من كوريا الشمالية أطلقت حملة تجسس إلكتروني لسرقة أسرار عسكرية ونووية. وأفاد "مركز المملكة المتحدة الوطني للأمن الإلكتروني" بأن مجموعة "أنداريل" التي يُعتقد أنها تابعة لجهاز المخابرات الكوري الشمالي "تخترق منظّمات حول العالم لسرقة معلومات تقنية حساسة وسريّة وبيانات ملكية فكرية".

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير بريطاني- أميركي- كوري جنوبي من عملية إلكترونية كورية شمالية لسرقة أسرار عسكرية ونووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.