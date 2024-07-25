نتانياهو خلال لقائه بايدن في البيت الابيض: سأعمل معه في الأشهر القادمة المتبقية له

شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقب وصوله الى البيت الابيض الرئيس الاميركي جو بايدن على دعمه لإسرائيل على مدى 50 عاما، واردف "سأعمل مع بايدن في الأشهر القادمة المتبقية له".

وأعلنت الوزارة الخارجية الأميركية، أننا "نتوقع أن يكون التركيز في اجتماع بايدن ونتنياهو على مفاوضات وقف إطلاق النار لإعادة الرهائن"، لافتةً الى أن "بايدن سيركز على الحاجة إلى إتمام هذه الصفقة وحل الخلافات النهائية والتوصل إلى اتفاق".

وذكرت الوزارة، أن "إسرائيل واصلت التزامها بالسعي لوقف إطلاق النار والانضمام إلى المفاوضات مع واشنطن ومصر وقطر"، لافتةً الى أن "اجتماع بايدن ونتانياهو سيشمل قضايا المساعدات لغزة والتهديد من إيران والاستقرار في المنطقة".