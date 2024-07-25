شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "جيمي" بتايوان يرفع عدد القتلى إلى 3.. و380 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي رجل حتفه وتم نقل زوجته إلى المستشفى، اليوم الخميس، بعد أن تسبب انهيار طيني ناتج عن الأمطار الغزيرة، في دفن منزلهما الواقع بمنطقة سيشان في كاوشيونج بتايوان، ليرتفع بذلك عدد قتلى إعصار جيمي إلى ثلاثة. الإصابات وحجم الأمطار ونقلت صحيفة "فوكوس" التايوانية عن مركز عمليات الطوارئ المركزي، أن الإعصار جيمي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 380 آخرين، حتى الساعة 0450 من مساء اليوم الخميس.

ووصل إجمالي الحجم المسجل لهطول الأمطار بالمناطق الجبلية في كاوشيونج منذ أمس الأربعاء إلى بعد ظهر اليوم الخميس، إلى أكثر من 1000 ملليمترا، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المركزية. ضرر أدى لتوقف الخدمات وأظهرت الصور التلفزيونية الدمار الذي لحق بالطرق والسيارات المتضررة. وقد تم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية دولية وداخلية، كما توقفت بعض الرحلات بالقطار. ومازالت هناك نحو 87 ألف أسرة بدون كهرباء حتى صباح اليوم، كما استمر إغلاق المدارس والمكاتب العامة.

وتواصل البورصة إغلاقها لليوم الثاني على التوالي. وقد تسبب الاعصار بالفعل في إحداث أضرار في الفلبين. وقالت الشرطة إن 21 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث أخرى ناجمة عن إعصار جيمي في الفلبين.