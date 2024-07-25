كثف الطيران الاستطلاعي والحربي تحليقه ليلا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، واطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل خارقا جدار الصوت على دفعتين فوق قرى الجنوب. وتسببت احدى البالونات الحرارية التي تساقطت جراء التحليق المكثف، الى اشتعال النيران في خراج بلدة الشهابية، وقد هرعت على اثرها سيارات الاطفاء الى المنطقة لإخماد النيران.

كانت هذه تفاصيل خبر تحليق معاد مكثف فوق الجنوب وطائرات العدو تلقي البالونات الحرارية وتتسبب باندلاع النيران في احراج الشهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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