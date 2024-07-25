رابطة العاملين بالجامعة اللبنانية جددت الدعوة لإدخال الأجراء والمدربين المتعاقدين إلى ملاك الجامعة عبر إصدار مراسيم لتثبيتهم

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية إجتماعها الدوري حيث جرى نقاش مطالب وهموم العاملين وأجمع الحاضرون في نهاية اللقاء على أولوية معالجة النقاط التالية :

١- عدم قدرة الموظفين على تأمين الحاجات الأساسية لعائلاتهم بالقيمة الحالية للراتب، خاصة مع التضخم المستمر لكلفة المعيشة. وهم إذ آثروا على أنفسهم تمرير هذا العام الجامعي بدون أي تحرك كرمةً لمصلحة الجامعة وطلابها وتفهماً منهم لجهود رئاسة الجامعة المستمرة لتحسين أحوالهم، إلا أنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن الاستمرار ومضطرين لإعلان عدم القدرة على افتتاح عام جامعي جديد ببدل انتاجية لا يتعدى ٣٠٠$. وعليه تطالب الرابطة برفع البدل الى ١٠٠٠$ ليكون منصفاً وكافياً لتأمين مقومات الصمود المعيشي للموظفين.

٢- تحسين شروط الإنتاجية لتراعي الأوضاع العامة لكافة الموظفين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إحتساب أيام الجمعة واعتماد نسبة حضور منطقية.

٣- المطالبة بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة لموظفي الجامعة اللبنانية تناسب الأوضاع المعيشية الحالية وتضع حداً للرواتب المركبة (انتاجية، أضعاف رواتب...).

٤- رفع المساهمة المالية لصندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية حتى يستطيع الاستمرار في تقديم خدماته.

٥- تجديد الدعوة لإدخال الأجراء والمدربين المتعاقدين إلى ملاك الجامعة اللبنانية عبر إصدار مراسيم لتثبيتهم في مجلس الوزراء، خاصة وأن هذه الخطوة هي المنفذ الوحيد لإنقاذ الجامعة من الشغور الهائل الحاصل في جسمها الإداري.

واوضح البيان بانه بالتوازي تتابع الرابطة القرار رقم ٤٩٩ /٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، رقم المراجعة ٢٤١٥٦/٢٠٢٠ الصادر عن مجلس شورى الدولة والمتعلق بتطبيق دوام المدربين في الجامعة اللبنانية. وستسكمل عدة اتصالات ولقاءات لشرح جميع الحيثيات المحيطة بهذا القرار والمطالبة بتطبيقه.