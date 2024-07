طلاب حاسبات بنها يتأهلون لنهائيات المسابقة المصرية للبرمجة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تأهل طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، للتصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات على مستوى الجمهورية في دورتها الرابعة والعشرين ( The 2024 ICPC Egyptian Collegiate Programming Contest ).

تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، والتي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 10 إلى 27 يوليو 2024، بمشاركة 3 آلاف فريق، ممثلة بـ 12 ألف طالب وطالبة من 123 جامعة ومعهد، من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، لاختيار أفضل 150 فريق، للمشاركة بالتصفيات النهائية.

وتعتبر المسابقة أكبر مسابقة "حل مشكلات عن طريق البرمجة" في مصر، وتعتبر المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات ECPC وهي التصفية الإقليمية المصرية المؤهلة للبطولة العربية والأفريقية للبرمجة لشباب الجامعات ACPC والتي منها يتم تأهيل الفائزين للمسابقة الدولية للبرمجة لشباب الجامعات ICPC.

وقال الدكتور كرم عبد الغنى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أن الفرق التي جرى تأهيلها هى :

if not A return***;return GG

( عبدالمنعم منصور / محمد ابراهيم /محمود ايمن )

elbo3bo3

(محمد وارث / محمد وحيد/جون ناجح)

block lel adhock

( ندى احمد / عمر فرحان/ عبدالله وليد )

name changed 21

(احمد هاني /شادي محمد /عمر هاني )

lazy!busy

( احمد رزق / نورهان طارق /منة الله عبد الرحيم )

el-accepted l3bty

(يوسف حربي /عبدالرحمن أحمد /ابراهيم اشرف )

name changed03

( محمد عبدالرحمن/كيرلس حنين/مينا إيهاب)