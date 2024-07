شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا.. مقتل 6 في احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

المزيد من الاحتجاجات

الدمام - شريف احمد - لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل في فنزويلا، حسبما كتبت منظمة "فورو بينال" الحقوقية غير الحكومية على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.وأضافت "فورو بينال" أن شابين كانا من بين الضحايا، كما جرى اعتقال 132 متظاهرًا.ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان المجلس الانتخابي الوطني رسميًا فوز مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأحد. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتتهم المعارضة الفنزويلية الحكومة بتزوير الانتخابات وزعمت فوز مرشحها إدموندو جونزاليس أوروتيا.وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية والعديد من دول أمريكا اللاتينية عن شكوكهم بشأن النتيجة الرسمية للانتخابات.