ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن إيفان غيرشكوفيتش الصحفي في "وول ستريت جورنال" المدان بالتجسس في روسيا، سيعود إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس في صفقة لتبادل المحتجزين بين موسكو وواشنطن.
وأشارت القناة إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من صحيفة "وول ستريت جورنال" دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
وتشير بيانات موقع Flightradar24 إلى أن الطائرة التي استخدمت في تبادل الأسرى بين روسيا والولايات المتحدة أقلعت الساعة 06:11 من صباح اليوم الخميس من مطار فنوكوفو في موسكو، وهبطت في الساعة 08:40 في مدينة كالينينغراد غربي روسيا.
وأكدت وكالة "تاس" أن أسماء المواطنين الروس ألكسندر فينيك وفلاديسلاف كليوشين وفاديم كونوتشينكو ومكسيم مارتشينكو، شطبت من قوائم مكتب السجون الفدرالي الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر "فوكس نيوز": روسيا ستفرج عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش ضمن صفقة لتبادل المحتجزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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