بايدن: تبادل السجناء مع روسيا إنجاز دبلوماسي

رحب الرئيس الاميركي جو بايدن بما اعتبره "انجازا دبلوماسيا"، على ان يتحدث رسميا قرابة الساعة 16,00 ت غ عن تبادل "تاريخي" لـ 26 سجينا بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، تم في انقرة.

واوضح بايدن في بيان، إن "بعض هاتيك النساء وهؤلاء الرجال اعتقلوا ظلما طوال أعوام. لقد عانوا جميعا آلاما لا يمكن تصورها. إن معاناتهم انتهت اليوم".

واضاف ان "اتفاق الافراج كان انجازا دبلوماسيا"، مؤكدا أن ثلاثة مواطنين اميركيين، اضافة الى شخص يحمل اقامة دائمة في الولايات المتحدة هم بين 16 شخصا أفرجت عنهم موسكو، ضمنهم خمسة ألمان وسبعة روس.

واعلن البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وأربعة دول حليفة توصلوا إلى اتفاق مع روسيا بخصوص أكبر تبادل للسجناء بين موسكو والغرب منذ نهاية الحرب الباردة، في عملية تتضمن إطلاق سراح 16 شخصا بينهم الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش.

وتفاوضت إدارة بايدن على عملية التبادل المعقدة مع روسيا والعديد من الدول الأخرى، ووافقت على إعادة ثمانية سجناء محتجزين في الغرب إلى روسيا، بينهم فاديم كراسيكوف، الذي كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لقتله معارضا شيشانيا ويحمل جنسية جورجيا أيضا في برلين.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية أن فاديم كراسيكوف الذي يشتبه بأنه عميل روسي، ومسجون في ألمانيا بتهمة قتل قائد انفصالي شيشاني سابق في برلين عام 2019، سلم الخميس الى روسيا في إطار عملية تبادل سجناء كبرى في انقرة.

وأعلنت تركيا أنها نسقت تبادل 26 سجينا بين روسيا وعدة دول غربية بينهم خصوصا الصحافي الأميركي ايفان غيرشكوفيتش.