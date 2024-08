شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن.. مسؤولون دوليون يحذرون من التصعيد في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الاعتداءات الإسرائيلية

أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، عن قلقها من تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط، داعية إلى وقف العنف عبر الصواريخ والطائرات المُسيرة والهجمات المسلحة.وأشارت ديكارلو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إلى مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحارسه الشخصي في طهران، مؤكدة ضرورة الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات وتحقيق السلام الإقليمي. وأدان السفير السوري قصي الضحاك الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، محذراً من أنها قد تشعل المنطقة بأسرها.وندد المندوب اللبناني هادي هاشم، بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لمنع تكرار الاعتداءات وضمان المساءلة.