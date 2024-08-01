شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن.. مسؤولون دوليون يحذرون من التصعيد في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، عن قلقها من تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط، داعية إلى وقف العنف عبر الصواريخ والطائرات المُسيرة والهجمات المسلحة.
وأشارت ديكارلو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إلى مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحارسه الشخصي في طهران، مؤكدة ضرورة الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات وتحقيق السلام الإقليمي. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وندد المندوب اللبناني هادي هاشم، بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لمنع تكرار الاعتداءات وضمان المساءلة.
وأشارت ديكارلو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إلى مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحارسه الشخصي في طهران، مؤكدة ضرورة الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات وتحقيق السلام الإقليمي. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بناء على طلب من #إيران، وبدعم من روسيا والصين والجزائر.. #مجلس_الأمن يعقد جلسة طارئة عقب اغتيال #إسماعيل_هنية— صحيفة اليوم (@alyaum) July 31, 2024
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الاعتداءات الإسرائيليةوأدان السفير السوري قصي الضحاك الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، محذراً من أنها قد تشعل المنطقة بأسرها.
وندد المندوب اللبناني هادي هاشم، بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لمنع تكرار الاعتداءات وضمان المساءلة.