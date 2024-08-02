أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إغلاق عشرات المصانع التي توجد فيها مواد خطيرة وتبعد عن الحدود اللبنانية مسافة تصل حتى 40 كيلومتر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأشارت إلى أن أوامر الإغلاق صدرت تحسبا من رد إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن إيران وحزب الله سينسقان هجوما ضد إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي قدم تقديراته بهذا الخصوص إلى الحكومة، إلى جانب خطط عسكرية حول رد إسرائيل على رد إيران وحزب الله. وأضافت أنه في إسرائيل يتعاملون مع احتمالات رد إيران وحزب الله على الاغتيالات بجدية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي اصدر أوامر بإغلاق عشرات المصانع بشمال إسرائيل تتواجد فيها مواد خطيرة لمسافة تصل حتى 40 كيلومتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.