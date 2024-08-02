البيت الابيض: بايدن سيبحث اليوم مع نتانياهو التوترات في الشرق الاوسط

افاد البيت الابيض أن الرئيس الاميركي جو بايدن سيتحدث الخميس الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لبحث تصاعد التوترات في الشرق الاوسط.
وردا على سؤال عن اغتيال زعيم حماس اسماعيل هنية الاربعاء في طهران بضربة نسبت الى اسرائيل، ومقتل احد قادة حزب الله اللبناني في ضربة تبنتها الدولة العبرية، اكتفى مستشار الامن القومي الاميركي جايك ساليفان بالقول "يعتزم الرئيس التحدث الى رئيس الوزراء نتانياهو في وقت لاحق اليوم. لم يتحدثا بعد".
واوضح ساليفان أنه "لن يكشف مسبقا رسالة الرئيس قبل ان يتاح له التحدث مباشرة الى رئيس الوزراء" الاسرائيلي، مع إقراره بان الولايات المتحدة "تبذل جهودا كثيفة" لتجنب اندلاع واسع النطاق في الشرق الاوسط.
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