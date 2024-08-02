استطلاع معاريف: 69 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون الاغتيالات الأخيرة في بيروت وطهران حتى لو أدت لعرقلة صفقة التبادل

كشف استطلاع لصحيفة معاريف الاسرائيلية أن "69 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون الاغتيالات الأخيرة في بيروت وطهران حتى لو أدت لعرقلة صفقة التبادل".

من جهة اخرى، اشار الاستطلاع الى تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وبيني غانتس بشأن من هو الأنسب لرئاسة الحكومة بنسبة 2% لصالح غانتس، لافتا الى ان "41 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتانياهو".

وكشف ان "أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحصل على 58 مقعدا بالكنيست حال إجراء انتخابات اليوم"، معتبرا "حزب معسكر الدولة بزعامة غانتس سيحصل على 22 معقدا حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 لليكود".