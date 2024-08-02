تركيا تحجب موقع إنستجرام دون إبداء أسباب

ياسر رشاد - القاهرة - Instagram.. قالت هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات في تركيا اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، إن تركيا حجبت الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" دون تحديد سبب أو مدة الحظر، مما جعل تطبيق المنصة على الهاتف المحمول غير قابل للوصول.

إنستجرام تمنع مشاركات التعازي في اغتيال إسماعيل هنية

وتأتي هذه الخطوة بعد تعليقات أدلى بها مسؤول الاتصالات التركي فخر الدين ألتون يوم الأربعاء الماضي، منتقدا فيها المنصة بسبب ما أسماه قرارها بمنع مشاركات التعازي في مقتل إسماعيل هنية، المسؤول الرئيسي في حركة حماس الفلسطينية.

وقال ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "هذه رقابة بكل بساطة، و تطبيق إنستجرام لم يذكر أي انتهاكات للسياسة لتبرير تصرفه".

ولم يصدر أي تعليق فوري من شركة Meta Platforms Inc (META.O) الشركة الأم لشركة " Instagram" سواء بشأن الحظر أو تعليقات ألتون.

ونشرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا القرار الصادر في 2 أغسطس على موقعها الإلكتروني.