بايدن: مقتة إسماعيل هنية لا يساعد في محادثات وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مقتل "إسماعيل هنية" زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية لم يساعد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل في غزة .

ووفق لوكالة "رويترز"، لقد تزايدت مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية في إيران، وهو ما أثار تهديدات بالانتقام ضد إسرائيل.

وأكدت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني مقتل هنية، الذي شارك في المحادثات غير المباشرة التي جرت بوساطة دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأبدى سكان قطاع غزة المحاصر قلقهم من أن يؤدي مقتل هنية يوم الأربعاء إلى إطالة أمد الحرب.

وقالت إيران إن عملية الاغتيال وقعت بعد ساعات من حضوره حفل أداء اليمين لرئيسها الجديد.

وأوضح بايدن للصحافيين في وقت متأخر من أمس الخميس، حين تم سؤاله عما إذا كان اغتيال هنية قد أفسد فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رد قائلًا: "هذا لا يساعد".

وقال بايدن أيضًا إنه أجرى محادثة مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أمس.

ولم تعلن حكومة نتنياهو مسؤوليتها عن الهجمات، لكنه قال إن إسرائيل وجهت ضربات ساحقة لوكلاء إيران في الآونة الأخيرة، بما في ذلك حماس وحزب الله اللبناني، وإنها سترد بقوة على أي هجوم.

وأثارت التوترات بين إسرائيل وإيران وحزب الله مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشهد بالفعل حالة من التوتر وسط الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية.

واندلعت أحدث موجة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود يوم السابع من أكتوبر عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين رهائن، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.. بحسب “رويترز”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع الذي تحكمه حركة حماس أدى منذ ذلك الحين إلى مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، فضلاً عن نزوح ما يقرب من كامل السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما تسبب في أزمة جوع وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية التي تنفيها إسرائيل .

بينما أكدت الولايات المتحدة إنها لم تكن متورطة في مقتل هنية.