الرئيس الإيراني الجديد يعين جواد ظريف نائبًا له

خبرة دبلوماسية

خبرة دبلوماسية

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، قرارًا بتعيين الدبلوماسي محمد جواد ظريف نائبًا له.وذكرت كالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية "إسنا" أن وزير الخارجية الأسبق سيقوم بدعم الرئيس في القضايا الاستراتيجية المهمة. وكان ظريف قد شغل منصب كبير مستشاري الرئيس الجديد قبل هذا التعيين.وتولى ظريف منصب وزير الخارجية في إيران بين عامي 2013 و 2021، وكان المفاوض الرئيسي لطهران في الاتفاق النووي الدولي عام 2015.