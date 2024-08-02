اخبار العالم

الرئيس الإيراني الجديد يعين جواد ظريف نائبًا له

0 نشر
واس- طهران 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني الجديد يعين جواد ظريف نائبًا له والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، قرارًا بتعيين الدبلوماسي محمد جواد ظريف نائبًا له.
وذكرت كالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية "إسنا" أن وزير الخارجية الأسبق سيقوم بدعم الرئيس في القضايا الاستراتيجية المهمة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

خبرة دبلوماسية

وكان ظريف قد شغل منصب كبير مستشاري الرئيس الجديد قبل هذا التعيين.
وتولى ظريف منصب وزير الخارجية في إيران بين عامي 2013 و 2021، وكان المفاوض الرئيسي لطهران في الاتفاق النووي الدولي عام 2015.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا