قوى الأمن: توقيف سوريَين نفذا أكثر من 50 عملية سرقة من داخل منازل ضمن المتن وكسروان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّه "بعد أن كَثُرَت عمليّات سرقة المنازل في قضاءَي ​المتن​ و​كسروان​ ضمن محافظة جبل لبنان، الّتي كان آخرها بتاريخ 2024-07-16 من محلّة مزرعة يشوع، حيث أقدم مجهولون على الدّخول إلى منزل مواطن بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخله مبلغًا من المال قدره 8000 دولار أميركي، وسلسالًا من الذّهب؛ وفرّوا إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال المتابعة والجهود الاستعلاميّة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّة المشتبه بهما بتنفيذ عمليّات السّرقة، وهما: "ع. ط." (من مواليد عام 1995، سوري)، و"ح. ح." (من مواليد عام 1978، سوري)".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بتاريخ 2024-07-21، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة الخاصّة في الشّعبة عمليّةً متزامنةً ضمن منطقتَي ​زوق مصبح​ و​جعيتا​، نتج عنها توقيف المذكورَين وضبط درّاجتهما المستخدَمة في عمليّات السّرقة"، مبيّنةً أنّ "بتفتيش منزل الأوّل، ضُبِطَت بداخله كميّة كبيرة من المسروقات".

وكشفت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ أكثر من 50 عمليّة سرقة من داخل منازل بواسطة الكسر والخلع، ضمن المتن وكسروان، وتحديدًا مزرعة يشوع زكريت- جونية- طبرجا- صفرا- جبيل- ذوق مصبح- ذوق مكايل، وأنّ المضبوطات داخل منزل الأوّل هي ناتجة عن تلك السّرقات". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".