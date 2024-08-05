نفوق عدد من الابقار جراء استهداف الجيش الاسرائيلي قرية الوزاني

نفذ الجيش الاسرائيلي أعمال تمشيط بالأسلحة الرشاشة مستهدفاً قرية الوزاني جنوب لبنان ما ادى الى اصابة احدى مزارع الأبقار . وقد ادى ذلك إلى نفوق بعض الابقار داخل المزرعة واضرار في الممتلكات.

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