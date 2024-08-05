المطران معوض احتفل بالقداس في كنيسة مار شربل- كفرزبد: لكشف حقيقة انفجار المرفأ وإحقاق الحق

احتفل راعي أبرشيّة زحلة المارونيّة المطران ​جوزف معوض​، من ضمن جولته بمناسبة عيد القديس شربل، بالقدّاس الإلهي في كنيسة مار شربل في كفرزبد. وقد ألقى معوضّ عظةً استهلّها برسالة معايدة بمناسبة عيد القديس شربل، ثمّ أردف معزّيًا بشهداء تفجير الرّابع من آب، مطالبًا الدّولة بـ"كشف الحقيقة وإحقاق الحق". ثم إنتقل بعد الحديث عن الإنجيل إلى سيرة الطّوباوي البطريرك أسطفان الدويهي، الّذي تمّ تطويبه مؤخّرًا.

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