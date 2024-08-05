الطقس غدا قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة ساحلا وارتفاعها داخلا وجبلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا ، مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في رجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ، مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاع اضافي في الداخل وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.