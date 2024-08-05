توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا ، مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في رجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ، مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاع اضافي في الداخل وضباب على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة ساحلا وارتفاعها داخلا وجبلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.