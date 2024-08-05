حمية التقى الخليل بحضور اللواء خير واتفاق على التنسيق بين الوزارتين لتسهيل المتطلبات التي تفرضها المستجدات الطارئة

عقد في وزارة المالية اجتماع عمل بين وزيري المالية يوسف الخليل والأشغال العامة علي حمية بحضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير المالية العامة جورج المعراوي، جرى في خلاله الاتفاق على أسس التنسيق بين الوزارتين لتسهيل المتطلبات التي تفرضها المستجدات الطارئة.

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