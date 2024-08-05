السعودية.. وقف إجراءات الزواج والعمل للمصابين بفيروس الكبد الوبائي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه سيتم إيقاف إجراءات الزواج لمن يثبت إصابتهم بالتهاب فيروس الكبد الوبائي، وذلك حتى يتم شفاءهم من الإصابة.

وقالت الصحة السعودية، إنه تم إدراج فحص التهاب فيروس الكبد الوبائي ضمن البرنامج الوطني لفحص ما قبل الزواج، وفي حال تأكيد الإصابة، يتم إيقاف إجراءات الزواج للمصابين، حتى يتحقق لهم الشفاء التام، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم منع العمالة الوافدة من خارج المملكة من ممارسة مهام عملهم حال التأكد من إصابتهم بالتهاب فيروس الكبد الوبائي، إلى أن يتم شفاؤهم كليًا، مؤكدة أنه تم فحص أكثر من 16 مليون مواطن ومقيم.

وأشارت إلى أنها نجحت في تحقيق نسبة شفاء تصل إلى 95%، بفضل العلاجات المتقدمة، كما تم تنفيذ برنامج منع العدوى المنقولة في مراكز غسل الكلى، ما ساهم في تقليل حالات الإصابة بين المرضى، ويشمل البرنامج الوطني أيضًا فحص ما قبل الزواج، وفحص الوافدين للعمل؛ لضمان الكشف المبكر عن الفايروس ومنع انتشاره.