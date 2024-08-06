عبد المسيح: اطلب من السفارة السورية دعوة مواطنيها النازحين للمغادرة فورا أسوة بمعظم السفارات

اشار النائب اديب عبد المسيح في تصريح له، الى انه "أسوة بمعظم السفارات الأجنبية والعربية التي دعت مواطنيها في لبنان للمغادرة فورا بسبب التطورات الحاصلة، أطلب من السفارة السورية دعوة مواطنيها النازحين للمغادرة فورا و تأمين عبورهم الآمن عبر المعابر الشرعية".

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