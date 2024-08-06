CNN: مدى مشاركة الولايات المتحدة في الحرب يعتمد بشكل كبير على كيفية رد إيران على مقتل إسماعيل هنية

اشار مسؤولون أميركيون لـ "CNN" الى ان الولايات المتحدة تتوقع رد إيران خلال الأيام المقبلة وربما خلال الـ 24 ساعة القادمة. واشاروا الى ان واشنطن تواجه صعوبة في تحديد موعد وطبيعة الرد الإيراني لقيام طهران بنقل أصول عسكرية.

وذكرت "CNN" بان حالة عدم اليقين تركت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن في وضع دفاعي وهي تحاول حشد الحلفاء والضغط على ايران لعدم التصعيد. واوضحت بان مدى مشاركة الولايات المتحدة في الحرب يعتمد بشكل كبير على كيفية رد ايران على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.