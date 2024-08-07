"CNN": الإف بي آي أحبطت مؤامرة ترعاها إيران كانت تهدف لاغتيال ترامب

نقلت شبكة "CNN" عن مصادر، قولها إن "وزارة العدل الأميركية وجهت اتهاما لباكستاني بشبهة التخطيط لتنفيذ اغتيالات ضد شخصيات بتوجيه إيراني".
ونقلت عن مسؤول أميركي، ما كشفه عن أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومسؤولين آخرين كانوا أهداف قائمة الاغتيالات".
كما نقلت عن مصادر بأن "الإف بي آي أحبطت مؤامرة ترعاها إيران كانت تهدف لاغتيال ترمب ما أدى لتعزيز الأمن المرافق له"، مع الإشارة إلى أن ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة كان المسؤول عن اغتيال قائد لواء فيلق القدس الإيراني السابق اللواء قاسم سليماني.
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