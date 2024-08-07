أوستن: لن نتسامح مع أي هجوم يستهدف قواتنا بالشرق الاوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "لن تتسامح" مع أيّ هجوم يستهدف قواتها في الشرق الأوسط، وذلك غداة إصابة سبعة عسكريين أمريكيين في قصف صاروخي طال قاعدة عين الأسد في العراق.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في أنابوليس: "لا تخطئوا الظنّ، الولايات المتحدة لن تتسامح مع أيّ هجوم على قواتنا في المنطقة".

وبشأن قصف قاعدة عين الأسد، قال أوستن: "إن ميليشيات مدعومة إيرانيا وراء الهجوم".

تجدر الإشارة إلى أن قاعدتي حرير بمحافظة أربيل شمالي العراق وعين الأسد في محافظة الأنبار غربًا، كانت قد تعرضتا للعديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ منتصف أكتوبر الماضي.