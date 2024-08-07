الهند تنصح رعاياها المسافرين إلى بريطانيا بالتزام الحذر في مناطق أحداث الشغب

ياسر رشاد - القاهرة -

حثت المفوضية العليا الهندية لدى بريطانيا، رعاياها المسافرين إلى بريطانيا، على ضرورة التزام اليقظة والحذر فى المناطق التى شهدت أحداث عنف وشغب مكثفة مؤخرا.

وذكرت المفوضية الهندية- في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تراقب عن كثب تطورات الموقف، وأنها تنصح الرعايا الهنود بمتابعة النشرات الإخبارية المحلية والتحذيرات التي تصدرها أجهزة الأمن الداخلية بشأن تطورات الأوضاع حتى يمكنهم تجنب المناطق التي تشهد مظاهرات احتجاج".

وأضافت أنه يتعين على المسافرين الهنود أن يكونوا على وعي بتداعيات حوادث الاضطرابات التي وقعت مؤخرا في بعض المناطق البريطانية، وأن المفوضية تنصح الرعايا الهنود أيضا بالتواصل معها في حالة تعرضهم لأي حادث طارئ".

جدير بالذكر، أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، قد ذكرت أن العديد من مثيري الشغب قاموا، الأحد الماضى، بإشعال حرائق واقتحام بعض أماكن إيواء الساعين لطلب اللجوء في شمال إنجلترا، وأن المتطرفين اليمينيين متهمون بالتحريض على تنظيم مظاهرات ضد المهاجرين.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كان قد أدان مظاهرات الاحتجاج التي نظمها المتطرفون اليمينيون، ووجه رسالة بالفيديو على منصة "إكس"، الأحد، حذر فيها بشدة المشاركين في أحداث العنف والشغب الأخيرة، وأكد أنه سيتم استخدام قوة القانون ضد الأفراد الذين شاركوا في أحداث العنف سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.