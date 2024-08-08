الغاء حفلة تايلور سويفت في فيينا بعد تهديدات من داعش

اعلن منظم حفلة المغنية تايلور سويفت في فيينا الغائها، بعد تهديدات من داعش.

وأعلنت السلطات النمساوية توقيف شخص مؤيد لتنظيم "داعش" يبلغ من العمر 19 عاما للاشتباه بأنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في منطقة فيينا على صلة بحفلات النجمة الأميركية تايلور سويفت في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأفاد رئيس جهاز الأمن النمساوي فرانز روف في مؤتمر صحافي، بأن الرجل الذي بايع تنظيم "داعش" في الأسابيع الأخيرة اعتُقل في منطقة النمسا السفلى على بعد حوالى ساعة عن العاصمة صباح الأربعاء.

ولفت الى إن السلطات تأكدت من وجود "أعمال تحضيرية وبأن المنفّذ البالغ 19 عاما ركّز خصوصا على حفلات تايلور سويفت في فيينا". وأشار إلى مصادرة مواد كيميائية من منزل المشتبه به. كما تم توقيف شخص آخر يُعتقد بأنه على اتصال مع المشتبه به في فيينا.