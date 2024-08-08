بايدن: لست واثقا من حصول انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب الانتخابات

اشار الرئيس الأميركي جو بايدن الى إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.

واوضح بايدن في مقابلة مع شبكة "سي. بي. إس نيوز"، بانه "إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لا، لست واثقا على الإطلاق. أعني، إذا خسر ترامب، لست واثقا على الإطلاق".