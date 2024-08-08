مرجع ديني لـ «الأنباء»: مطلوب دولة حلول لا دولة تصريف أعمال وأي حلّ مستدام يبدأ بانتخاب رئيس

رأى مرجع ديني رفيع في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، ان «مفتاح حلها المستدام، يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم يتم الانتخاب يعني أننا سنبقى طويلا في هذا الوضع الخطير».

وسأل المرجع: لم تربطون الحل بانتخاب رئيس للجمهورية؟ ويسارع إلى القول: «لأن الانتخاب يلغي حالة تصريف الأعمال، وتصبح هناك حكومة قرار قادرة على التفاوض لوقف النار على الحدود الجنوبية، وتمنع الشغور المتمادي بالتعيين. وعندما يقول حزب الله انه لا انتخاب قبل وضوح الوضع العسكري، وعندما يقول ايضا ان التفاوض مسؤولية الدولة اللبنانية، فهو يعرف مسبقا ان الدولة غير موجودة لانه لا وجود لرئيس الجمهورية، ولحكومة قائمة مكتملة المواصفات الدستورية».

وأكد المرجع ان «عدم وجود رئيس للجمهورية يؤخر الحلول، وهو ضرورة للبنان كما انه اصبح ضرورة للمنطقة، كونه يؤشر إلى اتفاق حصل على صعيد المنطقة، اذ أيا كان الاتفاق حول قطاع غزة ان لجهة وقف إطلاق النار او لليوم التالي بعد الحرب.. فالربط اللبناني مع غزة لا يكسره الا إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة، ليصبح لدى لبنان دولة حلول لا دولة تصريف أعمال».

واعتبر المرجع أن «هناك تبادل بين الحل وانتخاب رئيس للجمهورية، وترابط بين الحل في لبنان والمنطقة، بدليل ان اتفاق الطائف لم ينفذ الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو الذي كان مشرفا على التطبيق. والحل في الجنوب لا ينفذ الا بوجود رئيس يدير التفاوض ويشرف عليه».

وأشار المرجع إلى ان ما يطرحه ليس نوعا من الترف الفكري، «انما هو الحقيقة التي يجب ان يتنبه اليها الجميع، بحيث يغادرون دائرة التعطيل والدوران في الحلقة المفرغة، لأن لا دولة بلا رأس، وبلا رئيس كل المؤسسات الرئيس المؤتمن على الدستور، اي رئيس الجمهورية الذي من دونه تتعطل كل المؤسسات، وتدخل البلاد في حالة من الموت السريري».