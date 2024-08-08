استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وجباليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر الليلة الماضية واليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي دير البلح، وجباليا بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أحد العاملين في المطبخ المركزي العالمي جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح، فيما استشهد فلسطيني في قصف استهدف منازل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف متواصل على بيت حانون، وبيت لاهيا شمال القطاع.

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الساعات ٢٤ الماضية في قطاع غزة إلى ٢٩ شهيداً، بينهم ثلاثة أشقاء وصحفي.

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