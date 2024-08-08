شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رئيس الوزراء المؤقت الجديد يصل إلى عاصمة بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

رئيس الوزراء المؤقت محمد يونس

أخبار متعلقة زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب غرب اليابان زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس الوزراء المؤقت محمد يونس إلى دكا عاصمة بنغلاديش لقيادة الحكومة الانتقالية.وفي وقت سابق قال قائد الجيش البنجلاديشي الجنرال وقار الزمان، إن الحكومة المؤقتة في بنجلاديش سيرأسها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس.وذكر أنه من المرجح أن تؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم الخميس.وكان الرئيس البنجلاديشي محمد شهاب الدين قد قرر الثلاثاء، تعيين يونس رئيسًا للحكومة المؤقتة للإشراف على الانتخابات المقبلة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وفرارها من البلاد يوم الاثنين في مواجهة احتجاجات حاشدة.