شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: توجيه الرئيس بإصدار قرار عفو عن 600 محكوم عليهم انتصار للديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، مضيفا أنه انتصار للديمقراطية وانتصار لحرية الرأي والتعبير.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.