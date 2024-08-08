شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: توجيه الرئيس بإصدار قرار عفو عن 600 محكوم عليهم انتصار للديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالخميس، 08 أغسطس 2024 01:23 م
ثمن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، مضيفا أنه انتصار للديمقراطية وانتصار لحرية الرأي والتعبير.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز